В Свердловской области потеплеет до +32 градусов

Свердловскую область с 18 по 20 мая 2026 года накроет аномальная жара. Температура в регионе поднимется до +32 градусов. Об этом жителей предупредили в Уральском Гидрометцентре.

- 18-20 мая на всей территории Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - сообщили в Гидрометцентре.

Сегодня, 18 мая, и во вторник 19-го числа столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов днем. Отмечается, что в некоторых частях региона в эти дни могут пройти дожди с грозами, из-за чего возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. В Екатеринбурге осадков не ожидается. Температура в городе составит до +30 градусов.

В среду, 20 мая, синоптики обещают от +24 до +29 градусов днем на юге региона. На севере будет холоднее – от +16 до +21 градуса. Местами по территории региона пройдут дожди с грозами. Также ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В уральской столице днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура составит +25 градусов.