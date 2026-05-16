На Урале прокуратура занялась инцидентом с нападением собак на детей и взрослых

В Екатеринбурге прокуратура Ленинского района проводит проверку из-за нападения агрессивных собак на жителей. По данным СМИ, 5 мая в доме на улице Белинского собаки породы американский булли напали на 11-летнего ребенка и его сестру. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

- Из публикации следует, что у животных есть хозяин, проживающий в этом же подъезде. В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, степень тяжести травм, причиненных ребенку и его сестре, - сказано в сообщении.

При наличии оснований прокуратура восстановить права, а также поможет взыскать компенсацию в пользу несовершеннолетнего.

Напомним, что в Екатеринбурге жители дома на улице Белинского пожаловались на безответственную хозяйку двух собак. По их словам, женщина выгуливает их будучи нетрезвой. Животные уже неоднократно нападали как на детей, так и на взрослых.