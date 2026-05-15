Агрессивные собаки напали на уральцев во время прогулок с хозяйкой

В Екатеринбурге стаффордширские терьеры нападают на жителей многоэтажке. Фото: скриншот видео Дмитрия Чукреева

В Екатеринбурге жительница дома № 113, расположенного на улице Белинского, пожаловалась на безответственную владелицу собак. По словам женщины, хозяйка выгуливает их без намордника и поводка. Об этом сообщает член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев. Судя по кадрам, речь идет о двух стаффордширских терьерах.

- Как результат – уже порядка десяти нападений на жильцов. Есть среди пострадавших и дети. Ситуация усугубляется тем, что сама женщина – регулярно выпивает. Гулять с собаками она тоже ходит будучи нетрезвой, - сказано в сообщении.

От агрессивных животных страдают и дети. Фото: скриншот видео Дмитрия Чукреева

Уточняется, что владелицу собак бойцовской породы просят привлечь к уголовной ответственности. При этом, жильцы многоэтажки считают, что собак необходимо изымать.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию города. На момент публикации ответ не поступил.