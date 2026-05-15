В Свердловской области стали чаще менять места расположения камер

На дорогах Екатеринбурга меняют расположение камер, чтобы ловить нарушителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стали часто менять места расположения камер, которые фиксируют нарушения на дорогах. Эта мера позволит бороться с водителями, которые превышают скорость. Об этом телеканалу ОТВ рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

- Мы стали чаще менять локации для того, чтобы не было эффекта привыкания. Также для того, чтоб люди не ощущали себя в полной безопасности и не продолжали нарушать. Двигаться с колоссальным превышением скоростного режима, - говорит Денис Чегаев.

Также он добавил, что количество дорожных камер также увеличивается.

Напомним, что ранее за четыре дня рейда в мае в Свердловской области наказали больше 40 водителей. Нарушения были связаны с тем, что автовладельцы были пьяны. Некоторые из них оказались бесправниками.