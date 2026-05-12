В Екатеринбурге за четыре дня рейда «Стоп-контроль» наказали более 40 водителей

На дорогах Екатеринбурга с 8 по 11 мая проходил рейд «Стоп-контроль», в рамках которого полицейские пресекали нарушения ПДД. В общей сложности к административной ответственности привлекли более 40 водителей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

- К административной ответственности привлечены: два водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, три автовладельца за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, восемь водителей за управление транспортным средством без права управления, - уточнили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Кроме того, шесть водителей управляли автомобилем с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента. Еще 18 человек проигнорировали ремни безопасности. У 11 автолюбителей отсутствовали необходимые документы. Один водитель выехал на встречную полосу.