В Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб

15 мая в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе произошла трагедия. Из окна девятого этажа выпала девочка. На вид ребенку около девяти лет. Об этом сообщает канал «Инцидент Нижний Тагил».

- На место ЧП довольно скоро подтянулось несколько полицейских машин и скорых. Родителей на момент ЧП дома не было, - сказано в сообщении. – Ребенок разбился насмерть. Медики стояли, а затем уехали без сирен.

В полиции Нижнего Тагила пока не прокомментировали случившееся. В региональном Следственном комитете «КП-Екатеринбург» рассказали, что информация о случившемся в ведомство не поступала.

Напомним, что 13 мая в Екатеринбурге из окна, расположенного на 15 этаже, выпал четырехлетний ребенок. К счастью, мальчик выжил. Теперь за его жизнь борются уральские реаниматологи.