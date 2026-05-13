В Екатеринбурге 4-летний малыш выпал из окна 15 этажа: за жизнь ребенка борются врачи

Сейчас малыш в реанимации

В Екатеринбурге 4-летний малыш выпал из окна 15 этажа. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции, все произошло утром 13 мая на улице Таватуйской. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, мальчика госпитализировали в отделение реанимации.

– Сообщение о падении малолетнего из окна дома на ул. Таватуйской поступило в отдел полиции № 10 около 10.00. По имеющейся информации пострадавшему мальчику 4 года. Он доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия, – отметили в УМВД Екатеринбурга.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай. В конце апреля на Уралмаше 7-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и разбилась насмерть. Мать девочки узнала о случившемся, когда к ней постучались соседи. А прошлым летом на улице Родонитовой 3-летняя девочка выпала из окна шестого этажа, пока бабушка готовила на кухне. Позже полиция изъяла детей из семьи.

В полиции призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. Москитная сетка не гарантирует безопасности.

– С началом весенне-летнего сезона в городе Екатеринбурге традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу, – напоминают в полиции.

