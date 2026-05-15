В центре Екатеринбурга поднялся огромный столб дыма. Пожар на проспекте Ленина снял на видео общественник Дмитрий Чукреев. Судя по кадрам, дым поднимается из-за БЦ «Корин Центра» на улице Хохрякова.

– На проспекте Ленина, 20 горит мусор, – сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. На момент публикации возгорание уже ликвидировали.

Напомним, что днем 14 мая в Ревде произошел пожар в квартире четырехэтажного дома. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе ребенок. В результате ЧП два ребенка 12 и 10 лет отравились продуктами горения и были доставлены в больницу.