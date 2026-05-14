В Ревде при пожаре в жилом доме пострадали люди

В Ревде днем 14 мая произошел пожар в четырехэтажном доме, расположенном на улице Энгельса. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 13:09. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил квартиру на втором этаже, повредив домашнее имущество на площади 25 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе один ребенок.

- Пожарно-спасательными подразделениями спасены девять человек, из них два детей. В результате пожара есть пострадавшие, - уточнили в региональном ведомстве.

На месте работали пять единиц техники и 14 спасателей. Они локализовали огонь в 13:30. Спустя еще десять минут пожарные потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 14:47.