В Екатеринбурге выявили 16 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

На Южном автовокзале Екатеринбурга выявили 16 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.

В Екатеринбурге на Южном автовокзале прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Проверку провели офицеры 58 военного следственного отдела.

– В результате проведенного рейда 16 лицам из числа бывших мигрантов вручены повестки для постановки на воинский учет, – сообщили в пресс-службе Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Центральному военному округу.

Напомним, что 12 мая аналогичный рейд в Камышлове. Помимо лиц, не вставших на воинский учет, сотрудники военного следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону вместе с местной полицией выявляли граждан, нарушивших миграционное законодательство. Проверка ремонтной бригады детского сада №12 не выявила нарушителей.