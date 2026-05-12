В Камышлове проверили ремонтную бригаду детсада на соблюдение воинского учета

В Камышлове 12 мая прошел рейд среди граждан, не вставших на воинский учет по месту пребывания, а также тех, кто мог нарушить миграционное законодательство. Мероприятие провели сотрудники военного следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону вместе с местной полицией. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

Проверка прошла в детском саду №12, где трудится ремонтная бригада. Всего проверили восемь человек.

- По итогам проведенного рейда нарушения миграционного законодательства отсутствовали, - уточнили в ВСУ СКР по ЦВО.

В ведомстве добавили, что такие рейды будут продолжаться.