НовостиОбщество14 мая 2026 7:21

В Екатеринбурге мотоциклист проехал по акватории Городского пруда

Екатеринбуржцам показали мотоцикл, который ездит по воде
Авторы (2):
Евгений СТОЯНОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
По профессии Степан Маслов (на фото) – инженер-технолог

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Екатеринбуржцам показали кроссовый мотоцикл, способный ездить по воде. Его создателем является Степан Маслов – инженер-технолог. 14 мая он проехал на своем изобретении по акватории Городского пруда.

- По образованию я инженер-технолог, но спортом начал заниматься с детства. Являюсь кандидатом в мастера спорта по баскетболу, при этом всегда параллельно увлекался мотоциклами. В дальнейшем мне удалось совместить спортивный образ жизни с мотоспортом. Экстрим у меня всегда был в крови - это уже состояние жизни, - рассказал Степан Маслов корреспонденту «КП-Екатеринбург».

Мотоцикл рассекал по акватории Городского пруда

Отметим, что увидеть спортсмена в Екатеринбурге можно будет 6 июня на фестивале мото-культуры «Движение». Степан Маслов на своем мотоцикле выступит в программе, посвященной водно-моторным видам спорта.