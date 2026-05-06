Певица Ёлка выступит на фестивале «Движение» в Екатеринбурге

Объявлены новые хедлайнеры фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Напомним, в этом году событие продлится три дня: 5, 6 и 7 июня. Мероприятия пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

6 июня на главной сцене у Капсулы времени выступит певица Ёлка. Поклонники полюбили ее благодаря хитам «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Грею счастье», «Около тебя» и многим другим.

7 июня выступит группы «Сова». Музыканты из Екатеринбурга прославились в Сети благодаря треку «Сериал».

Музыканты исполняют музыку в жанрах рок и инди-рок. В текстах их песен много романтики и ностальгии по советскому прошлому. На фестивале группа также исполнит песни «Гроза», «Выпускной», «Первый снег» и многие другие.

В последний день фестиваля также выступит группа «ПОТОМУЧТО», играющая веселый панк-рок.

Напомним, в первый день фестиваля, 5 июня, на главной сцене выступят лидер группы Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.

6 июня состоится концерт группы «Северный Флот», а 7 июня фестиваль закроет выступление группы «Чиж & Co».

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в третий раз пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Мероприятия будут проходить с 5 по 7 июня в Историческом сквере, на улице 8 Марта, акватории Городского пруда и Музейном комплексе (Верхняя Пышма).

Полная программа фестиваля и время выступления артистов будут опубликованы на сайте фестиваля. Вход на площадки фестиваля в Екатеринбурге бесплатный.

