В Нижнем Тагиле ветеран отметила 103-й день рождения

В Нижнем Тагиле ветеран Великой Отечественной войны Наиля Ошевская 13 мая 2026 года отмечает свой 103-й день рождения. В связи с этим, поздравить ее приехал глава города Владислав Пинаев.

- Такие люди – настоящий пример для всех нас, для молодежи. Дорогая Наиля Рахматулловна, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Низкий поклон за Ваш вклад в Победу. Желаю Вам крепкого здоровья и еще много светлых дней в окружении любящих людей, - написал мэр Нижнего Тагила в своих социальных сетях.

Наиля Ошевская принимала участие в боях за Сталинград и воевала в Заполярье. Отмечается, что она является Почетным гражданином Нижнего Тагила и Свердловской области.

Напомним, что накануне Дня Победы сотрудники свердловской Росгвардии устраивали парады под окнами ветеранов.