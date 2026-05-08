Свердловские росгвардейцы устроили парады под окнами ветеранов

Под окнами ветеранов устроили парады. Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Росгвардии устроили парады прямо под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Концерты и торжественные марши прошли в рамках акции «Парад у дома ветерана».

Так, в Екатеринбурге один из парадов для 99-летнего Вениамина Гилева организовали военнослужащие 5-го военного клинического госпиталя войск национальной гвардии, в котором труженик тыла проработал много лет. В концерте также приняли участие оркестр штаба округа и артисты ансамбля песни и пляски.

- Вениамин Иванович Гилев родился 17 января 1927 года. Когда началась война, ему было 14 лет. Отец в первые дни ушел на фронт и не вернулся – Вениамин Иванович остался с мамой, младшими братом и сестрой. Работал помощником тракториста на Нотихинском мехлесопункте, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Вениамин Гилев много лет работал в 5-м военном клиническом госпитале. Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Затем Вениамин Гилев окончил лесотехнический техникум и устроился на работу в военный госпиталь.

В Верхней Пышме сотрудники городской и екатеринбургской вневедомственной охраны вместе с оркестром и артистами ансамбля поздравили с предстоящим Днем Победы труженицу тыла Санию Хасанову. Она родилась 1 июня 1931 года в деревне Тайкаш Башкирской АССР.

Когда началась война, Сании Хасановой было 10 лет. Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Детство труженицы закончилось, когда ей было 10 лет – началась война. Зимой она проводила на фронт отца, потеряв его навсегда – похоронка пришла спустя три месяца. Чтобы помочь матери, она, еще будучи ребенком, пошла трудиться в колхоз. После войны вышла замуж и в 1957 году переехала в Верхнюю Пышму. Сначала работала в школе, а в 1962 году устроилась во вневедомственную охрану, где трудилась вплоть до выхода на пенсию.