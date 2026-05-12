Мэр Нижнего Тагила вместе с депутатами высадил саженцы в Комсомольском сквере

Для пересадки крупномеров впервые применили специальную машину. Фото: скриншот из видео, опубликованного в telegram-канале главы города

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с депутатами 12 мая высадил 20 деревьев в Комсомольском сквере. Все саженцы были взяты из местного питомника. Об этом градоначальник рассказал в своем telegram-канале.

- Впервые опробовали машину для пересадки крупномеров. Купили в прошлом году. Удобно. Две десятилетние ели уже украшают аллеи сквера. Плюс больше двадцати яблонь, - написал глава города.

По словам Владислава Пинаева, в этом сезоне планируется высадить более 700 деревьев, полторы тысячи кустарников и 450 тысяч цветов.

Напомним, 5 мая глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках акции «Сад памяти» высадил в парке Зеленая роща 25 деревьев — лиственницы, черемуху, яблони и голубые ели.