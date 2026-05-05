Екатеринбург присоединился к акции «Сад памяти»

Мэр города Алексей Орлов стал высаживать деревья. Фото: администрация Екатеринбурга

5 мая в Екатеринбурге в парке Зеленая роща высаживали деревья в рамках памяти героев Великой Отечественной Войны. Так к акции присоединился и мэр города – Алексей Орлов. Участники высадили в общей сложности 25 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На аллее появились молодые сибирские лиственницы, черемуха, яблони, а также голубые ели.

- Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция «Сад памяти» начиналась в 2020 году. В этом году она проходит в седьмой раз. Ее цель - 27 миллионов деревьев. Они будут напоминать о погибших, которых потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Каждый саженец станет живым памятником, - приветствовал участников события Алексей Орлов.

Акция также позволяет сделать уральскую столицу экологичной, комфортной для жизни. Ведь высаженные деревья будут радовать горожан долгие годы.

Каждое такое дерево появляется на цифровой карте проекта. Оно сохраняет истории героев в специальном архиве. В этом году уже было высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира. За шесть лет такого озеленения появились 160 миллионов деревьев.