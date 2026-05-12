С начала года в Свердловской области потушили 46 лесных пожаров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил об особом противопожарном режиме, который действует на территории региона с 25 апреля. Отмечается, что это ежегодная мера, которая позволяет сохранять лес.

– Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, – отметил Денис Паслер в своих социальных сетях.

Глава региона сообщил, что всего с начала года Свердловской области произошло 46 лесных пожаров общей площадью 405,5 га. Все они были ликвидированы в течение суток.

Напомним, что только за прошлую неделю сотрудники МЧС выявили 206 нарушений пожарной безопасности. Возбуждено 58 административных расследований и 148 протоколов об административных правонарушениях.