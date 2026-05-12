На Среднем Урале за неделю выявили 206 нарушений пожарной безопасности

Сотрудники МЧС провели 372 выездных проверки.

В Свердловской области сотрудники МЧС подвели итоги проверок соблюдения правил противопожарного режима. Напомним, он действует в регионе с 25 апреля. Так, за прошедшую неделю с 4 по 11 мая 2026 года было выявлено 206 нарушений пожарной безопасности.

- Возбуждено 58 административных расследований и составлено 148 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены три органа местного самоуправления, три должностных лица и 142 гражданина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Наиболее частым нарушением стала неуборка мусора и растительности – составлено 85 протоколов. Вторым по списку оказалось складирование горючих отходов. Всего было зафиксировано 27 таких нарушений. Еще 16 протоколов составили из-за использования открытого огня при приготовлении пищи, а за разведение костра в запрещенном месте – 4 протокола.

Всего с начала противопожарного режима было выявлено более 500 нарушений.