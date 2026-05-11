В Екатеринбурге из-за ДТП с автобусом пострадал пожилой мужчина

В Екатеринбурге днем 11 мая 2026 года произошла авария на улице Щербакова. Автобус №83 столкнулся с легковушкой. В результате аварии пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

- На Щербакова, 37 произошло ДТП с автобусом. По словам очевидцев, в реанимацию завели пожилого мужчину, - рассказали в telegram-канале.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве подтвердили факт ДТП. Более подробной информации о произошедшем пока нет.

- Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, выясняют обстоятельства происшествия, - пояснили в Госавтоинспекции.

