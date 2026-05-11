В Дегтярске «десятка» насмерть сбила 40-летнего мотоциклиста

По факту ДТП проводится расследование. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Дегтярске 10 мая 2026 года произошло смертельное ДТП на улице Стахановцев, 1а. Предварительно, около 13:00 автомобиль ВАЗ-21102 насмерть сбил 40-летнего мотоциклиста.

- Водитель ВАЗ-21102, двигаясь по улице Стахановцев в сторону улицы Клубная, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество мотоциклу Shineray, двигавшемуся во встречном направлении прямо, в результате чего допустил столкновение, - рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

Получившего различные травмы мотоциклиста доставили в горбольницу Ревды, где он позже скончался.

Водителем ВАЗ-21102 оказался 46-летний мужчина со стажем вождения 29 лет. За нарушения ПДД к ответственности привлекался лишь один раз. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

Состояние мотоциклиста вскоре установит химико-токсикологическое исследование. Отмечается, что у него было прав на управление двухколесным транспортом. Сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП расследование.