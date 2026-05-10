В Свердловской области восстановили электроснабжение после непогоды

Работа сетей была нарушена из-за шквалистого ветра, уронившего деревья на провода

В Свердловской области восстановили электроснабжение. Напомним, 9 мая из-за непогоды была нарушена работа сетей.

- Основными причинами стали налипание мокрого снега, падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов. Непогода затронула более 20 муниципальных образований региона, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Специалисты свердловского филиала завершили работы по восстановлению электроснабжения к 04:00 утра 10 мая. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы более 60 бригад, порядка 200 человек и около 80 единиц спецтехники.

Ранее региональное МЧС предупреждало о том, что в регионе 10 и 11 мая ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.

