В Свердловской области восстановили электроснабжение после непогоды

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Свердловской области восстановили электроснабжение. Напомним, 9 мая из-за непогоды была нарушена работа сетей.
- Основными причинами стали налипание мокрого снега, падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов. Непогода затронула более 20 муниципальных образований региона, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».
Специалисты свердловского филиала завершили работы по восстановлению электроснабжения к 04:00 утра 10 мая. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы более 60 бригад, порядка 200 человек и около 80 единиц спецтехники.
Ранее региональное МЧС предупреждало о том, что в регионе 10 и 11 мая ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru