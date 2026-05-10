Пропавшую на Урале женщину нашли мертвой

Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале нашли мертвой пропавшую 73-летнюю пенсионерку. Жительница Краснотурьинска Неля Александровна Габидуллина ранним утром пропала 9 мая 2026 года. Женщина вышла из дома и не вернулась. Ее искали полицейские и волонтеры.

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, 8 мая в Екатеринбурге пропала 72-летняя Дамира Сверчкова. Она пришла на праздник к ДК «Салют» в компании сопровождающего, так как страдает деменцией, но затем ушла в неизвестном направлении. Женщину ищут третий день.

