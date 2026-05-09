В Екатеринбурге женщина пришла на праздник и исчезла

Вечером, 8 мая, в Екатеринбурге пропала 72-летняя горожанка Дамира Сверчкова, которая пришла на праздник, после чего ушла в неизвестном направлении и исчезла.

Поисковики из отряда «Лиза Алерт» рассказывают, что на праздник к ДК «Салют» женщина пришла в компании сопровождающего, так как страдает деменцией. Она не ориентируется в городе и не помнит свой адрес.

Женщина ушла в сторону остановки общественного транспорта, откуда могла уехать в любом направлении.

Дамира Сверчкова в момент исчезновения была одета в белую обувь, светлую кофту и зеленый костюм. Внешне заболевание никак не проявляется - женщина может вести беседу и не выглядеть растерянной.

- Ей очень нужна помощь, даже, если она сама пока этого не осознает, - говорит в поисковом отряде.

Поисковики просят всех, кто увидит женщину, сообщить о ней в поисковый отряд «Лиза Алерт» в Екатеринбурге 8 800 700 54 52 или 112.