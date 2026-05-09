Фото: Ольга ЮШКОВА.
Из-за сильного похолодания и ветра на праздничный концерт в Историческом сквере Екатеринбурга вечером 9 мая пришли всего несколько сотен человек.
На концерт в Екатеринбурге 9 мая 2026 года пришли пара сотен зрителей
Для уральцев в праздничный вечер выступают артисты Уральского государственного народного хора, а также гости - Хор Валаамского монастыря.
В 22 часа в Екатеринбурге ожидается праздничный салют, после чего празднование Дня Победы будет завершено.
Днем в Екатеринбурге резко похолодало до +5 градусов, а сильный ветер валил деревья и светофоры, а также обрывал провода.
МЧС выступили с экстренным предупреждением из-за погоды: 9 и 10 мая в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются грозы, ливни, град и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
У 21 часу, когда на сцену вышел Хор Валаамского монастыря, народу на концерте значительно прибавилось.
