Из-за сильного похолодания и ветра на праздничный концерт в Историческом сквере Екатеринбурга вечером 9 мая пришли всего несколько сотен человек.

Для уральцев в праздничный вечер выступают артисты Уральского государственного народного хора, а также гости - Хор Валаамского монастыря.

В 22 часа в Екатеринбурге ожидается праздничный салют, после чего празднование Дня Победы будет завершено.

Днем в Екатеринбурге резко похолодало до +5 градусов, а сильный ветер валил деревья и светофоры, а также обрывал провода.

МЧС выступили с экстренным предупреждением из-за погоды: 9 и 10 мая в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются грозы, ливни, град и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

У 21 часу, когда на сцену вышел Хор Валаамского монастыря, народу на концерте значительно прибавилось.

