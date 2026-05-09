Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге 9 мая 2026 года с 10 до 10:30 прошел парад Победы в часть 81-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны.
9 мая 2026 года в Екатеринбурге прошел Парад Победы
Военная техника на параде Победы в Екатеринбурге 9 мая 2026 года
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В торжественном мероприятии приняли участие пешие колонны военнослужащих уральского гарнизона войск.
После парада от улицы Пушкина по проспекту Ленина до улицы Маршала Жукова проследуют участники акции «Бессмертный полк» (с 10:40 до 12 часов), после чего в уральской столице пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Главные площадки - Исторический сквер и Парк Маяковского.
В День Победы традиционно перекрыт центр Екатеринбурга, в частности - проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до Московской, 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от Ленина до Челюскинцев, Маршала Жукова от Ленина до Челюскинцев.
Вечером в Историческом сквере выступит Хор Валаамского монастыря.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Полная программа в День Победы 2026 в Екатеринбурге - здесь.