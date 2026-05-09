Энергетики Екатеринбурга готовы к ликвидации последствий непогоды

Из-за урагана, который пронесся 9 мая в Екатеринбурге, фиксируются локальные отключения электроэнергии.

Энергетики оперативно выезжают на вызовы для устранения технологических проблем в краткие сроки.

- Энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» переведены в режим повышенной готовности, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

При необходимости дополнительные бригады выйдут на ликвидацию последствий урагана.

Из-за непогоды в Екатеринбурге ветер валит деревья, столбы и светофоры, обрывает провода. Никто из горожан по предварительной информации не пострадал.