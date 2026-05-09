Губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем Победы

Денис Паслер принял участие в акции "Бессмертный полк"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 9 мая 2026 года поздравил уральцев в 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав благополучия и счастья.

- Знать. Помнить, равняться на поколение победителей - вот наша общая судьба. Защищать страну - вот наша общая задача. Поддерживать героев нашего времени - вот наше общее дело, - сказал Денис Паслер.

В День Победы глава региона посмотрел на площади 1905 года в Екатеринбурге парад Победы, после чего принял участие в акции «Бессмертный полк».

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны больше 700 тысяч уральцев ушли на фронт.

