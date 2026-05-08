В Ревде зооспасатели вытащили собаку из открытого погреба

Погреб был открыт для просушки. Фото: группа «Зооспас Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Вечером 6 мая на улице Ельчевка в Ревде собака угодила в открытый погреб, который хозяева оставили без крышки для просушки. Вытаскивать животное отправились волонтеры службы «Зооспас Екатеринбург». Историей спасения они поделились на своей странице во «ВКонтакте».

- Собачка оказалась очень покладистой и беззлобной, - сказано в сообщении.

Собака не сопротивлялась и спокойно дала себя достать. При осмотре зооспасатели заметили характерный след на шее — шерсть была сильно стерта. Вероятно, раньше животное постоянно носило ошейник. Сейчас собака в безопасности.

