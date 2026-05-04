Екатеринбургские зооспасатели сняли кота с тополя в Нижнем Тагиле

Кот убежал от своих спасителей. Фото: группа «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте»

Екатеринбургские зооспасатели провели выезд в Нижний Тагил, где местные жители заметили кота, застрявшего на верхушке тополя. Сигнал поступил утром 30 апреля. Животное к тому моменту провело на дереве уже вторые сутки, а привлечь внимание к пушистому помогли вороны, устроившие шумную возню вокруг. Об этом сообщили в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте».

Ближе к вечеру руководитель группы Евгений Зенков вместе с коллегой Галиной Вахриной прибыли на место.

- Этот случай оказался не очень простым. Ствол, на котором сидел кот, имел заметный наклон. Когда кот перешел от меня выше, то я решил сменить тактику и продолжить подъем по соседнему более надежному стволу, - написал Евгений.

На высоте около 12 метров спасатель поравнялся с животным, дальше лезть было небезопасно. Единственным вариантом оставалась удочка. Внизу тем временем растянули тент, что оказалось крайне своевременным решением. При виде протянутого приспособления кот бойко перебежал на длинную ветку, потерял равновесие и рухнул точно в центр ткани. Сразу после приземления пушистый выскочил из тента и убежал.