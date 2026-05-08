В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей

В Екатеринбурге проходит рейд «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские с 8 по 11 мая в усиленном режиме будут выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Особое внимание экипажи ДПС уделят нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы будут пресекать выезд на встречную полосу.

- Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности, - уточнили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, в начале мая в Свердловской области завершился рейд «Безопасная дорога». С 1 по 4 мая сотрудники Госавтоинспекции пресекли 5 783 нарушения ПДД, от управления отстранили около 600 водителей. Из них 290 управляли транспортом в состоянии опьянения, еще 94 отказались от медосвидетельствования.