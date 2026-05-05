Почти 6 тысяч нарушений ПДД выявили на Урале в майские праздники

В Свердловской области с 1 по 4 мая прошел рейд «Безопасная дорога», в рамках которого полицейские выявляли пьяных водителей, уральцев, севших за руль без прав, а также других нарушителей ПДД. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

За четыре дня выявили 5 783 нарушения. От управления автомобилями отстранили около 600 водителей. 290 из них управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 уральца отказались от медосвидетельствования. 463 человека ездили без прав, 52 из них — были лишены водительского удостоверения ранее.

- Кроме того, в отношении 53 нарушителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 264.1 УК РФ, а также конфискации техники. Задержано и перемещено на спецстоянку порядка 450 транспортных средств, - уточнили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Сразу трех водителей без прав автоинспекторы остановили в поселке Белоярском. В поле зрения полицейских попал 18-летний парень, который сел за руль питбайка. Он был привлечен к административной ответственности. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции остановили двух 13-летних подростков, которые катались на мопедах. Техника была помещена на спецстоянку, а родителям юных байкеров грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В Полевском в ночь на 1 мая инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21093. За рулем находился 23-летний местный житель. Выяснилось, что водительских прав у него никогда не было. В отношении него составили административный протокол. Легковушку эвакуировали на спецстоянку.

В Туринске полицейские отстранили от управления сразу двух пьяных водителей. Один из них не имел удостоверения, а алкотестер зафиксировал в его выдыхаемом воздухе 0,614 мг/л алкоголя. Мужчина признался, что сел за руль, чтобы доехать до знакомого и продолжить застолье. У второго нарушителя прибор показал 0,225 мг/л. На обоих оформили административные материалы.