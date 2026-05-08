Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре и дожде 9 мая

В Свердловской области в День Победы 9 мая 2026 года ожидается плохая погода. По данным синоптиков, в регионе пройдут сильные дожди с мокрым снегом. Также прогнозируются ветер до 23 метров в секунду и образование гололеда.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. По возможности ограничить дальние поездки, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели напомнили о действующем в регионе особом противопожарном режиме и запрете на использование открытого огня. Свердловчанам рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости. Переждать непогоду советуют дома.

На фоне этого в трех городах региона – Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском – 9 мая пройдет очное шествие «Бессмертного полка».