В Первоуральске восстановили дом, в котором в январе произошел взрыв газа

Квартиры были отремонтированы. Фото: канал Дениса Паслера

В Первоуральске завершают капитальный ремонт дома на улице Ильича, в котором в январе произошло ЧП. Строители уже восстановили несущие конструкции, отремонтировали помещения. Также жильцы получили выплаты в зависимости от размера ущерба – от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале.

Напомним, что 4 января на улице Ильича в одной из квартир четырехэтажного дома взорвался газ. Тогда пострадала 53-летняя собственница жилища и две ее соседки.

- Из резервного фонда правительства Свердловской области на капитальный ремонт поврежденного дома выделено 17,4 миллиона рублей. Сейчас работы практически завершены. По словам главы городского округа Первоуральск Игоря Валерьевича Кабца, продолжается ремонт фасада дома. Он будет завершен до конца мая, - сообщает глава региона Денис Паслер.

Строители восстанавливают фасад дома. Фото: канал Дениса Паслера

Собственникам 12 квартир, пострадавших из-за взрыва газа, уже передали ключи.

Напомним, что ранее жителей дома на улице Ильича расселили. Власти помогли восстановить документы, оказывали адресную помощь и поддержку жильцам дома.