Нижнетагильский комбинат снизил выбросы в рамках проекта «Чистый воздух»

ЕВРАЗ НТМК продолжает выполнять обязательства по снижению выбросов, зафиксированные в федеральном проекте «Чистый воздух». Комбинат уже вложил в реализацию мероприятий проекта 6,36 млрд руб., что позволило сократить выбросы на 7,9 тыс. тонн, или на 20,4%, по сравнению с 2017 годом, взятым за точку отсчета.

На сегодня ЕВРАЗ НТМК завершил семь проектов, включенных в «Чистый воздух». Так, проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса с последующей утилизацией избыточных газов. Новая доменная печь №7 и обновленная домна №6 оснащены современными вытяжными установками, снижающими остаточную запыленность. Реализована программа техперевооружения аспирационных установок в том числе в миксерном отделении конвертерного цеха.

Комбинат также перевел коксохимическое производство (КХП) на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Это привело к снижению специфических выбросов на 56%. Остановлены устаревшие пекококсовые батареи и коксовая батарея №10.

Осенью 2026 года будет завершена установка перекрытий открытых отстойников и бассейнов биохимической установки коксохимического производства (КХП) с эвакуацией отходящих газов. Сейчас специалисты предприятия дорабатывают проект, чтобы гарантировать эффективное обслуживание укрытий при их эксплуатации.

Всего за последние 30 лет объем вредных выбросов на предприятии снизился более чем в четыре раза – с 288 тыс. тонн в год в 1988 году до 57,5 тыс. тонн в 2025 году, что является наименьшим показателем за всю историю комбината.