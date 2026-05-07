НовостиПроисшествия7 мая 2026 6:35

В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропорту Кольцово ввели ограничения на полеты
Никита ПРИХОДЬКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 7 мая 2026 года ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 10:58.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.

Информацию подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус рейса и время вылета на сайте аэропорта или авиакомпании.

Причиной ограничений стало введение в Свердловской области режима беспилотной опасности. Об этом в 10:33 сообщал губернатор региона Денис Паслер. Свердловчан также предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.