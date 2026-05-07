В Свердловской области 7 мая объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Соответствующее сообщение поступило в 10:33.
- Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - написал глава региона в социальных сетях.
Свердловчан предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Их могут ввести для обеспечения безопасности.
Также жителям напомнили о запрете подбирать и перемещать обломки беспилотников, а также снимать и публиковать информацию о работе БПЛА или систем ПВО. Обо всех подозрительных объектах рекомендуется незамедлительно сообщать по единому номеру 112.
Напомним, что 5 мая на Среднем Урале вводили режим ракетной опасности.
Обновление:
Режим беспилотной опасности снят в 15:17. Об этом свердловчанам сообщил губернатор Денис Паслер.
