В Екатеринбурге из горящего ТЦ эвакуировались 500 человек

Из здания эвакуировались 500 человек

В Екатеринбурге вечером 30 апреля в здании торгового центра, расположенного на улице Краснолесья, произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 21:21. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 500 человек, - уточнили в региональном ведомстве.

Пламя охватило 40 квадратных метров. Огонь повредил напольное покрытие на пятом этаже. Автоматическая установка пожаротушения потушила возгорание до прибытия спасателей. На вызов реагировали три единицы техники и восемь сотрудников МЧС.

