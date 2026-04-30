В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в подвале частного дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге вечером 30 апреля в подвале частного жилого дома, расположенного на улице Молодежи, произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 19:22. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
- На площади 30 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в подвале частного жилого дома, - уточнили в региональном ведомстве.
В результате возгорания никто не пострадал.
На вызов оперативно отреагировали 11 спасателей и четыре единицы техники. В 19:40 им удалось локализовать огонь. Спустя еще 11 минут спасатели потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 21:50.