НовостиОбщество30 апреля 2026 18:28

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в подвале частного дома

Анастасия ЛАПИНА
Площадь пожара составила 30 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 30 апреля в подвале частного жилого дома, расположенного на улице Молодежи, произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 19:22. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 30 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в подвале частного жилого дома, - уточнили в региональном ведомстве.

В результате возгорания никто не пострадал.

На вызов оперативно отреагировали 11 спасателей и четыре единицы техники. В 19:40 им удалось локализовать огонь. Спустя еще 11 минут спасатели потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 21:50.