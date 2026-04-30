Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 16:14

Следователи Сысерти завели уголовное дело из-за массового отравления детей

Следственные органы взялись за ситуацию с массовым отравлением в Большом Истоке
Маргарита РАЗУМОВА
Следователи завели уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти следственные органы завели уголовное дело по признакам статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Это произошло на фоне ситуации с массовым отравлением детей в поселке Большой Исток. Об этом сообщает Следственный комитет Свердловской области.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется документация, назначены экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Устанавливается точное количество пострадавших детей и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Напомним, что ранее сообщалось о 25 заболевших кишечной инфекцией. На плохое самочувствие жаловались учащиеся школы № 30, а также воспитанники детсада № 8.