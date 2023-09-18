В 2024 году в Екатеринбурге появятся 95 новых автобусов

В Екатеринбурге появятся 95 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появятся 95 новых автобусов. Они выйдут на маршрут в 2024 году. Поставки транспорта организуют в три процедуры, об этом сообщили в Комитете по транспорту Администрации Екатеринбурга.

Первой процедурой в Екатеринбург привезут 35 новых низкопольных автобусов. Общественный транспорт предоставит в лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания». ЕМУП «Гортранс» заплатит за автобусы почти 979,2 миллиона рублей.

Вторым этапом стала закупка 30 автобусов на дизельном топливе. Ожидается, что новая техника прибудет в Екатеринбург до 1 февраля 2024 года.

- В ходе третьей процедуры планируется приобретение в лизинг еще 30 машин. Сделка ожидается в 2024 году, - сообщает пресс-служба Администрации Екатеринбурга.

Все 95 автобусов будут большого класса, а значит, вместимость каждого не менее 90 пассажиров. Они будут задействованы на обслуживании отдаленных территорий уральской столицы: в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском.

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