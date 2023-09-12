В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов за 979 миллионов рублей

В Екатеринбург привезут 35 новых низкопольных автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезут 35 новых низкопольных автобусов. Общественный транспорт предоставит в лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания». ЕМУП «Гортранс» заплатит за автобусы почти 979,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

- Передача предмета лизинга осуществляется в срок до 31 декабря 2023 года. включительно. Возможна досрочная передача предмета лизинга, - сообщается в контракте.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге продолжается реализация транспортной реформы. С 1 августа, например, у всех трамваев поменяли номера от 1 до 24, а троллейбусы - от 25 до 39. О том, каких еще изменений в общественном транспорте стоит ждать, рассказал председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

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