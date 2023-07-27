Мэрия планирует обновить 80% автобусов и запустить трамвай в Академический к Новому году

В 2023-2024 году в Екатеринбурге может появиться еще 95 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается реализация транспортной реформы. С 1 августа, например, все трамваи будут иметь номера от 1 до 24, а троллейбусы - от 25 до 39. Поэтому, например, трамвай №32 исчезнет - вскоре он станет №12.

О том, каких еще изменений в общественном транспорте стоит ждать, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) мы поговорили с председателем комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорем Ощепковым. Приводим избранные фрагменты из разговора.

КАК С 1 АВГУСТА ПОЙДУТ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

- У нас будут введены два новых троллейбусных маршрута: №4 и №14. Они уже существуют, но они будут продлены. Троллейбус №4 мы продлеваем до Городской больницы №7, до «Авангарда». Маршрут №14 у нас начнет ходить в Академический район, чтобы мы могли решить проблему с пассажирами, которые испытывают затруднения при пользовании автобусами. На этом маршруте будут использоваться троллейбусы с увеличенным автономным ходом (они могут ехать без подключения к контактной сети до 20 километров. - Прим. ред.). Все они будут ходить по проспекту Академика Сахарова. Также будет изменен маршрут троллейбуса №9 - он будет укорочен до Декабристов, что позволит перераспределить часть подвижного состава. А конечную троллейбуса №11 мы перенесем от здания бывшей гостиницы «Свердловск» к станции Екатеринбург-Пассажирский. Мы сделали это, потому что было большое количество обращений граждан, которым неудобно на конечной пользоваться пешеходным переходом. Троллейбус будет останавливаться у железнодорожного вокзала.

Трамвай «Львенок», который ездит между Екатеринбургом и Верхней Пышмой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ У ТРАМВАЕВ

- Мы планируем внести изменения в 13 трамвайных маршрутов. Три маршрута мы отменяем. Часть маршрутов объединим. Подвижной состав, который высвободится от отменяемых маршрутов, у нас будет перераспределен на те маршруты, которые остаются для того, чтобы мы могли сократить интервалы ожидания общественного транспорта и как-то разгрузить нашу общегородскую трамвайную сеть.

ПРО АВТОБУСЫ

- Изменения для автобусов будут происходить в два этапа. Первый начнется в сентябре. У нас вводятся в эксплуатацию общежития Уральского федерального университета, которые расположены в Новокольцовском микрорайоне. В них будут заселены студенты. Нам необходимо организовать их доставку до учебных корпусов. Поэтому мы вносим изменения в четыре маршрута. Это №01, 44, 56 и 65. Они будут заходить в микрорайон, останавливаться около построенных общежитий и доставлять студентов, допустим, до Первомайской или до самого УрФУ. Есть восемь адресов, где расположены базы для обучения, в принципе, общественный транспорт будет ходить до всех. Также изменения ждут еще восемь автобусных маршрутов. Но это будет происходить с 1 декабря 2023 года. Мы специально разнесли первый и второй этапы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в изменениях.

Новые трамваи для города тоже планируют закупать. Правда, пока в мэрии не раскрывают деталей Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

- До конца года планируем получить 50 троллейбусов с автономным ходом (их производят в Белоруссии. - Прим. ред.). Также мы планируем получить 30 новых автобусов. Ориентировочно, в 2024 году запланировано получение еще 65 автобусов. Все они будут низкопольными и с кондиционерами. Для маломобильных групп населения там предусмотрены откидные аппарели. Будем устанавливать систему «Говорящий город» для того, чтобы, когда автобус подходит, автоматически объявлялся номер и остановка, чтобы люди с инвалидностью по зрению могли ориентироваться. Всего в 2023 - 2024 годах мы планируем обновить 95 единиц автобусов. С учетом этого мы обновим 80% автобусного парка. Что касается трамваев, в настоящий момент вопрос прорабатывается.

О ЗАПУСКЕ ТРАМВАЯ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ

- Когда будет запуск самой трамвайной ветки с пассажирами, трудно сказать. После того как трамвайная ветка будет построена, ее надо будет протестировать на нагрузку. Трамваи загрузят песком с определенным весом. Они поедут по путям. Мы проведем корректировки. Строители идут с опережением сроков. Если в сентябре смогут сдать, то месяц два берем на откатку. Может быть, к Новому году и проедем.

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О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

- Мы тариф в феврале подняли (до 33 рублей). А по проездным - с марта. В настоящее время повышение тарифа пока не рассматриваем. Если будет расти стоимость электроэнергии, стоимость запасных частей на общественный транспорт, стоимость ГСМ и, соответственно, затраты предприятия, то, возможно, мы вернемся к этому вопросу. Но в настоящее время мы его не рассматриваем.

О ТОМ, КАК ЧАСТО ЧИНОВНИКИ САМИ ЕЗДЯТ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

- То, что чиновники пользуются общественным транспортом, ни для кого не секрет. У нас в комитете личный транспорт имеют небольшое число людей. Многие проживают в Академическом районе и пользуются общественным транспортом. Мы также отрабатываем все маршруты, по которым поступают обращения и жалобы граждан.