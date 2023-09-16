До весны 2024 года в Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов

До 1 февраля 2024 года в Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 февраля 2024 года в Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов. Городские власти планируют приобрести еще 30 автобусов на дизельном топливе с вместимостью не менее 90 мест. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Администрации Екатеринбурга. Сама закупка будет производиться в течение ближайшего месяца.

- Ожидается, что новая техника прибудет в Екатеринбург до 1 февраля 2024 года и будет задействована на обслуживании отдаленных территорий уральской столицы: в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском, - сообщается на сайте Администрации Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург привезут 35 новых низкопольных автобусов. Общественный транспорт предоставит в лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания». ЕМУП «Гортранс» заплатит за автобусы почти 979,2 миллиона рублей.

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