Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом на Березовском тракте. Фото: ГИБДД Свердловской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП, произошедшего на Березовском тракте.

Авария произошла вечером 15 сентября на 11 километре Березовского тракта. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу. В аварии пострадали два человека: 62-летняя женщина и 17-летняя девушка.

- По данному факту следственным управлением СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Свердловской области и Следственный отдел по городу Березовский тоже проконтролируют расследование по факту ДТП.

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