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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:25

Прокуратура проверит ДТП, произошедшее на Березовском тракте с автобусом

В аварии пострадали два человека: 62-летняя женщина и 17-летняя девушка
Анжелика УФИМЦЕВА
Прокуратура Свердловской области проконтролирует расследование по факту ДТП, произошедшего на Березовском тракте. Фото: ГИБДД Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проконтролирует расследование по факту ДТП, произошедшего на Березовском тракте. Фото: ГИБДД Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проконтролирует расследование по факту ДТП, произошедшего на Березовском тракте вечером 15 сентября. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу.

В произошедшем ДТП пострадали два человека: 62-летняя женщина, которой не потребовалась госпитализация, и 17-летняя девушка, которую в настоящее время обследуют врачи.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает указанный маршрут, - сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура также проверит условия работы водителя автобуса и проводилось ли техническое обслуживание транспорта перед выездом на маршрут. Помимо этого ведомство взяло на контроль проведение административного расследования аварии.

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