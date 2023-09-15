На Березовском тракте произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом. Фото: ГИБДД Свердловской области
Вечером 15 сентября на 11 километре Березовского тракта произошло ДТП. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу.
- В результате автоаварии два человека, пассажиры автобуса, получили различные травмы, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, - сообщает ГИБДД Свердловской области.
Ранее мы сообщали, что Вечером пятницы 15 сентября на ЕКАДе случилась массовая авария, в которой пострадали люди. По предварительной информации, водитель на Ford подъехал слишком близко к впереди идущему Nissan, который по инерции отбросило на Mazda. Mazda в свою очередь вылетела на встречку и влетела в грузовой Mercedes. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru