На Березовском тракте произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом. Фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 15 сентября на 11 километре Березовского тракта произошло ДТП. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу.

- В результате автоаварии два человека, пассажиры автобуса, получили различные травмы, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

Ранее мы сообщали, что Вечером пятницы 15 сентября на ЕКАДе случилась массовая авария, в которой пострадали люди. По предварительной информации, водитель на Ford подъехал слишком близко к впереди идущему Nissan, который по инерции отбросило на Mazda. Mazda в свою очередь вылетела на встречку и влетела в грузовой Mercedes. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

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