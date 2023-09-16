Следователи проведут проверку после ДТП с автобусом на Березовском тракте

Следователи установят степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по городу Березовский проводит проверку после сообщения о ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла вечером 15 сентября на 11 километре Березовского тракта. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу. В аварии пострадали два человека: 62-летняя женщина и 17-летняя девушка.

- Проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Следователи установят степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Свердловской области тоже проконтролирует расследование по факту ДТП.

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