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НовостиОбщество16 сентября 2023 15:01

Следователи проведут проверку после ДТП с автобусом на Березовском тракте

В результате аварии, где грузовик подрезал пассажирский автобус, пострадали два человека
Анжелика УФИМЦЕВА
Следователи установят степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших

Следователи установят степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по городу Березовский проводит проверку после сообщения о ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла вечером 15 сентября на 11 километре Березовского тракта. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. По информации ГИБДД Свердловской области, грузовик совершал разворот и не уступил дорогу автобусу. В аварии пострадали два человека: 62-летняя женщина и 17-летняя девушка.

- Проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Следователи установят степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Свердловской области тоже проконтролирует расследование по факту ДТП.

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