Пенсионера искали волонтеры и полицейские Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале завершили поиски пенсионера, потерявшегося в лесу возле села Черноусова 14 сентября. 73-летнего Евгения Полковникова искали волонтеры и полицейские. Отмечалось, что мужчина нуждается в медпомощи.

- Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 22-летней девушки. Вечером 2 сентября Махфузахон Исмоилова ушла из дома и не вернулась. С тех пор никто из близких и друзей не знает, где она может находиться.

По данным источника «КП-Екатеринбург», девушка могла сбежать из дома из-за возлюбленного. Мама девушки записала для дочери трогательное обращение в надежде, что девушка прочитает его и выйдет с родителями на связь.

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