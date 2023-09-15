На Урале ищут 73-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу

В день исчезновения мужчина был одет в черную ветровку и черные штаны с белыми лампасами. Фото: «ЛизаАлерт»

В свердловском селе Черноусово начались поиски 73-летнего пенсионера. 14 сентября Евгений Полковников ушел в лес вблизи села не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

Сообщается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. С собой у него черное ведро. В день исчезновения мужчина был одет в черную ветровку и черные штаны с белыми лампасами. На ногах у него были обуты черные кроссовки.

На данный момент поисками Евгения Полковникова занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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